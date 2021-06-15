Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı
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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Makas başkanlığındaki toplantıya, Erzincan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yöneticileri, öğretim görevlileri, KOSGEB ve OSB üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini sağlamak için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu

Sanayi, inşaat ve tarım konularında birçok önemli projenin anlatıldığı oturumda, Vali Mehmet Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek; "Konu Erzincan ölçeğinde ülkemiz olunca, bir ve beraber hareket edebiliyoruz. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği projelerinde de elimizden gelen desteği sunacağız" dedi. - ERZİNCAN

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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