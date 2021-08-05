Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunusemre toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Valilik Yunusemre toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinin temsilcileri, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Temsilcileriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda KUSİ faaliyetlerinin planlanmasının yanı sıra ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre