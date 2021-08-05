Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valilik Yunusemre toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Valilik Yunusemre toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinin temsilcileri, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Temsilcileriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda KUSİ faaliyetlerinin planlanmasının yanı sıra ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Gülben Ergen Aleyna Tilki Prens William
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:25:59. #1.14#

title