Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 1. Dönem Toplantısı yapıldı
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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 1. Dönem Toplantısı yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 1. Dönem Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, kentin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözümler üretmek amacıyla Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu birinci dönem toplantısı yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, kentin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözümler üretmek amacıyla Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu birinci dönem toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Öner, akademik alanda üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülmesinin ülkeleri kalkındıran temel dinamik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri, yeni bilgiler ışığında yeni ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorlamaktadır. Bu noktada bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünler üretecek olan sanayi kesiminin kamunun yol göstericiliğinde bir raya gelmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, bilim, teknoloji, AR-GE ve yenilik ekosisteminin sürdürülebilmesini teminen kamunun üzerine düşen görev doğrultusunda çeşitli araçların teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araçların, en başında ise bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesini sağlayacak Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği (KÜSİ)'nin geliştirilmesi konusu gelmektedir. Ülkemizde bu konu uzun yıllar ilgili kesimlerin gündeminde olmuş ancak güçlü, işleyen ve sürdürülebilir bir yapı kurulamamıştır. Ülkemiz sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, bilim, teknoloji, AR-GE, yenilikçi ve girişimcilik temelli bir dönüşümün sağlanması, daha modern, rekabetçi ve üretim gücü daha yüksek bir Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için önemli fonksiyonlar ifa edecek KÜSİ kurullarının ülkemizin gelişmesinde büyük katkılar sağlayacağı inanıyorum."

Toplantıda sunumlar yapıldı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Belediye Başkanı Faruk Demir, ilgili kurum yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 1. Dönem Toplantısı yapıldı - Haberler
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