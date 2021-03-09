Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında
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Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında

09.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:53
Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Terim Bankası'nın dijital versiyonunun yayında olduğunu duyurdu.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Terim Bankası'nın dijital versiyonunun yayında olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üstlenmiş olduğumuz Türkiye'nin bütünleşik iletişim stratejisini tasarlama görevi doğrultusunda ortak dil ve söylem birliği için geliştirdiğimiz Kamu Terim Bankası projesi dijital versiyonu ile yayında. Detaylar için http://ktb.iletisim.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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