"Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın beşincisi çevrim içi yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen "Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın beşincisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen "Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın beşincisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinliğin Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla düzenlendiği bildirildi.

Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Türkiye'nin Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü, Türk milletinin misafirperverlik ve mağdura sahip çıkma gibi tarihsel kodlarıyla önemli bir problem yaşamadan yürütmeyi başardığını belirtti.

Ünlü, sadece yabancılar ve göç yönetimiyle ilgili süreçlerde değil, kamuya ait tüm süreçlerde sivil toplumun kamunun en önemli paydaşı olduğunu vurguladı.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella da Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran uyum politikası çerçevesinde son yıllarda sosyal uyum alanında farklı faaliyetler ve etkinliklerin hayata geçirildiğini, bu anlamda Türkiye'nin dünyanın geri kalanına iyi örnek olacak uygulamalar sergilediğini ifade etti.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz de STK'lerin devletin yanında yürüme azminin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Programda Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun "Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri" konusundaki sunumunun ardından soru cevap oturumu gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe