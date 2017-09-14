Kamu Spotunda Mersinli Öğretmenler Rol Aldı

Mersin'de 2017-2018 eğitim yılı öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 öğretmenin rol aldığı "okula alışma ve uyum süreci" konulu kamu spotu hazırlandı.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, okula uyum sürecinde velilerle öğrencilere rehberlik edecek bir kamu spotu hazırlandı.



Kamu spotunun çekimleri, kentin çeşitli ilçelerinde yer alan Cennet Cehennem, Soli Pompeiopolis, Kız Kalesi, Aynalıgöl Mağarası, Kleopatra Kapısı gibi tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirildi.



Çeşitli okullarda görev yapan 13 öğretmenin rol aldığı çekimlerde, velilere çocukların okula alışma ve uyum sürecini kısaltacak, bu süreçte yaşanabilecek sıkıntıları azaltmaya yönelik bilgiler yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrencilerin okula uyum sürecinin ne kadar hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilirse, öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda başarılarının da o kadar ileri seviyelere taşınacağını bildirdi.



Hazırlanan kamu spotunun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesi başta olmak üzere, çeşitli internet sitelerinde, sosyal medyada ve veli toplantılarında paylaşılacağı kaydedildi.