Kamu Spotu Asılsız İhbar Sayısını Düşürdü"

Bitlis'te, kamu spotu sayesinde ve yürütülen çalışmalarla 112 Acil Servisine gelen asılsız ihbar sayısı azaltıldı.



112 Acil Komuta Merkezi İl Ambulans Servisi Başhekimi Mahmut Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis olarak bu yıl kış mevsiminde sıkıntı yaşanmaması için hazırlık yaptıklarını söyledi.



Görev yapacak ekiplerin ve araçların eksiklerinin giderildiğini anlatan Konyar, 27 aktif ambulans, snowtrack, 2 scam, 4 paletli ve obez ambulans ve 42 gönüllü UMKE personeli ile kışa hazır olduklarını kaydetti.



Bitlis'te UMKE istasyonu bulunmadığını belirten Konyar, "Bir olay olduğunda ekipleri evlerden toplamak zorunda kalıyorduk. Bu 45 dakikamızı alıyordu. Ama sağlık camiasında bir dakika, hatta saniyenin bile çok değeri var. Bu yıl bu kaybı ortadan kaldırmak için 7/24 usulü çalışacak UMKE timi oluşturduk. Bunlar yolların kesiştiği nokta olan Rahva mevkisinde duracak." ifadesini kullandı.



"Kapalı köy yolunu açtırmak için 112'yi aramasınlar"



Geçen yıl eksi 22 derecede köylerdeki vatandaşlara ulaşmak için çaba gösterdiklerini aktaran Konyar, kamu spotu ve diğer çalışmalarla geçen yıllara göre asılsız ihbar sayısında düşüş yaşandığını belirtti.



Vatandaşlardan, yolların açılması için 112'yi meşgul etmemelerini isteyen Konyar, "Sırf köy yolunu açmak için 112'yi aradıklarında başka ihtiyacı olan hastalara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle hastalar mağdur oluyor. Bu bir vebal ve kul hakkıdır." dedi.



Tüm personelin görevini zor şartlarda sürdürdüğünü dile getiren Konyar, şunları kaydetti:



"Dağda, taşta ve karda her ne şartta olursa olsun gerekirse insan gücünü kullanarak hizmet vermek için uğraşıyoruz. Geçen yıl komuta merkezine günde 2 bin 600-3 bin çağrı düşüyordu. Bu çağrıların 100 ile 150 civarı asıl çağrıydı. Kamu spotu ve camilerdeki duyurularla 3 bin çağrı sayısı bine düştü. Vaka sayısı 100 oluyor. Güzel bir seviyeye geldik. Sıfır asılsız çağrı gelmesini hedefliyoruz. Halkımızdan bu konuda rica ediyoruz."



İlçelerde yeterli ekip bulunduğunu, ihtiyaç halinde takviye ekip gönderebileceklerini aktaran Konyar, halkı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini, geçen yıl da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile koordineli olarak kriz merkezi kurduklarını hatırlattı.