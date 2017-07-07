Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesi

İdarelere ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik, verimli işletilmesine ve güçlü bir idari ile mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını amaçlayan usul ve esaslar belirlendi.



Maliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılmayacak.



Sosyal tesislerde, merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve kapsam dahilindeki idarelerin bütçesinden ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek.



Sosyal tesisler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı, her yıl çıkarılan tebliğde belirtilen tutarların altında olmamak üzere hizmetin türü, kalitesi, rayiç bedeli, piyasa koşulları ve maliyeti göz önünde tutularak belirlenecek.



Sosyal tesislerin, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecek. Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının yüzde 5'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacak.



Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık veya Bakanlıkça çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimat ve tebliğlere uyulacak.



Paket program şeklinde farklı fiyat tespiti yapılabilecek



Her yıl çıkarılan ilgili tebliğde belirlenen fiyatların altında kalmamak kaydıyla, belirli dönemlerde farklı fiyatlar uygulanabilecek. Ayrıca düzenlenecek toplu organizasyonlarda, konaklama hizmetleriyle birlikte yarım pansiyon, tam pansiyon ve sosyal, kültürel faaliyetler ile sunulacak diğer hizmetleri de içeren paket program şeklinde farklı fiyat tespiti yapılabilecek. İstihdam edilen personelin hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmasına dikkat edilecek.



Sosyal tesislerin mevcut varlıklarının etkin yönetim ve kullanımını sağlayacak önlemler alınacak. İdareler, sosyal tesisin amacı, yapısı, kapasite kullanım durumu, bulunduğu yer gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bu tesislerin kamu maliyesine yük getirmeyecek şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik ilave tedbirler alabilecek.



Atıl kapasite ve ihtiyaç fazlası malzemenin değerlendirilmesi



Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bildirilecek. YURTKUR tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilecek. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde YURTKUR tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacak.



Sosyal tesislerde ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan mal ve malzemeler tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı bulunduğu birim yöneticisinin onayı ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince idarenin diğer sosyal tesislerine veya tesisin bağlı olduğu idareye devredilebilecek.