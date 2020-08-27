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Kamu sigorta şirketlerinin TVF çatısı altındaki birleşmesi tamamlandı

Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı.

Kamu sigorta şirketlerinin TVF çatısı altındaki birleşmesi tamamlandı
27.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:41

Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından ülke ekonomisinin tasarruf bazının büyütülmesi, bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi, aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında planlanan reformlara ivme kazandırılması amacıyla yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı. Birleşmenin onaylanmasına yönelik genel kurullar; Halk Hayat Emeklilik AŞ, Ziraat Emeklilik AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ için 24 Ağustos 2020; Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ ve Güneş Sigorta AŞ için ise 27 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti.

Dünyada prim üretiminde 39'uncu, kişi başına düşen yıllık doğrudan prim üretimi oranında ise 65'inci sırada olan Türkiye'de, sigorta sektörünün yapılanması konusunda adımlar atılması gerekliliği Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konmuştu. Bu hedefle çıkılan yolda; kamu sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında sürdürmesinin ölçek ekonomisinin oluşturulmasına, sağlanacak verimlilik ile maliyetlerin düşürülmesine, bankacılık dışı finansal sektörün payının dünya ortalamalarına yükselmesine ve Türkiye'den bölgesel bir sigorta lideri oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

Söz konusu gelişmenin sigorta sektörünü daha dinamik bir yapıya kavuşturarak, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlanması sürecini; aynı zamanda finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi de destekleyeceği öngörülüyor.

Birleşmiş kamu şirketlerine ilişkin tüm detaylı bilgilerin, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı ile düzenlenecek tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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