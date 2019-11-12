Kamu-Sen üyeleri 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki gösterdi

12.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:08

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki gösterdi.

PTT önüne toplanan üyeler adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir, bütçenin memur bütçesi olmadığını savundu.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Bu tasarı, bu hali ile komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesi mümkün değil. Eğer komisyon tasarıyı bu hali ile onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak. Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklenmek zorundadır. Ardından da bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler gibi konular acilen çözülmelidir."

Konuşmanın ardından Demir ve beraberindeki sendika üyeleri, hazırladıkları mektupları Cumhurbaşkanlığı makamına, siyasi partilerin grup başkanvekilliklerine gönderdi.

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Kaynak: AA