Kamu-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Türkiye Kamu-Sen, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini talep etti.

Türkiye Kamu-Sen, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini talep etti.

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Kağan Kazım Karagül, Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin teklifini ivedilikle yenilemesi gerektiğini aktaran Karagül, yapılacak teklifte enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisinin değerlendirilmesini istedi.

Kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için hükümete açık çağrıda bulunduklarını vurgulayan Karagül, şunları kaydetti:

"Gerçek oransal bir artış, kayıpların telafisi için seyyanen zam, ekonomideki büyümeden kamu görevlilerine pay, maaşlara refah payı eklenmesi, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yardımcı hizmetlerin genel idare hizmetleri sınıfına alınması, çocuk parası, aile, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konular mutlak suretle bu toplu sözleşmede yer almalıdır. Yıllardan beri 'hakkınız ödenmez' diyerek alkışlanıyoruz, şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. 25 milyon vatandaşımız, hükümetten yüzleri güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir."

Kayseri

Türkiye Kamu-Sen Kayseri Temsilciliğine bağlı sendika üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan il temsilcisi Kamil Ünal, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerinin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittiklerini belirtti.

Kamu İşveren Heyeti'nin memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6, 2023 için ise yüzde 6+6 maaş artışı teklif ettiğini anımsatan Ünal, bu teklifin istediklerinin yarısını dahi karşılamadığını ve kabul edilmesinin de mümkün olmadığını belirtti.

Ünal, 2021 yılı enflasyonunun yüzde 20, 2022 yılı enflasyonun ise yüzde 15 olacağının tahmin edildiğini kaydederek, "Yani önümüzdeki iki yıllık enflasyon toplamda en az yüzde 35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner