Kamu-Sen, memurlar için sunulan teklifin yenilenmesini istedi
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Kamu-Sen, memurlar için sunulan teklifin yenilenmesini istedi

Kamu-Sen, memurlar için sunulan teklifin yenilenmesini istedi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Kamu -Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Kamu -Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsicisi Mehmet Demir, Kent Meydan'ında yaptığı basın açıklamasında, kamu işveren heyetinin sunduğu maaş artışının kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Enflasyon rakamlarını hatırlatan Demir, şöyle konuştu:

"Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir."

Demir, taleplerinin makul olduğunu ve istenirse karşılanabileceğini belirterek, 25 milyon vatandaşın hükümetten yüzlerini güldürecek bir teklif beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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