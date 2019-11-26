Kamu-Sen'den GMİS'e ziyaret
Haberler » Güncel » Kamu-Sen'den GMİS'e ziyaret - Haber

Kamu-Sen'den GMİS'e ziyaret

Türk Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

26.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:32
Kamu-Sen'den GMİS'e ziyaret

Türk Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.


Kamu-Sen İl Temsilciliği Yönetim Kurulu ile birlikte GMİS Genel Teşkilatlanma Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret eden Bacıoğlu, Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi ve çalışma hayatı sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et