Kamu-Sen'den Aliağa'da Dayanışma Programı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 3 Mayıs Türkçülük Bayramı kutlamaları kapsamında Kamu-Sen tarafından dayanışma programı düzenlendi.

Kamu Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen ve Türk Eğitim Sen'in öncülüğünde Aliağa Öğretmenler Lokali'nde organize edilen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Türk Yerel Hizmetsen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kayar, Mustafa Ali Algın, Hasan Hüseyin Uygun, İzmir Şube Başkan Fatih Yücesoy ve Yönetimi, Türk Yerel Hizmetsen Aliağa Başkanı Erhan Küçük, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, Manisa Türk Hizmet Sen Şube Başkanı Cem Özleyen, Türk Eğitim Sen İzmir 2 nolu Şube Başkanı İrfan Toksoy, 1 nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 4 nolu Şube Başkanı Hasan Şen, Türk Ulaşım Sen İzmir 1 nolu Şube Başkanı Kazım Sayın katıldı.

Yoğun katılımın olduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Aliağa Temsilcisi Deniz Yıldız'ın açılış konuşması ile başladı. Aliağa'da 3 Mayıs Türkçülük Bayramı kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Yıldız, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başkan Serkan Acar'a teşekkür

Türk Kamu Sen'in sadece üyelerinin değil işçilerin, işsizlerin, emeklilerin ve gençlerin haklarını her dönem koruyan bir kuruluş olduğunu ifade eden Türk Yerel Hizmetsen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Buraya geldiğimizde İzmir Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bize bir bayram müjdesi verdi. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederken Belediye Başkanımızın bugüne özel olarak yaptığını düşündüğümüz, Türk Yerel Hizmet Sen'i Aliağa Belediyesi'nde yetkili kılmıştır. Kendilerine şahsım ve teşkilatım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel yönetim çalışanları olarak genel kazanımlarımız toplu sözleşme masasındadır. Bir de yasalarımızın belediye başkanlarımıza vermiş olduğu yetkiler vardır. Belediye başkanlarımızdan bu yetkileri çalışanların lehine kullanmalarını istedik. Maalesef her yerde bunu başarabilmiş değiliz. Seçildiği günden bugüne kadar yasaların vermiş olduğu yetkiyi belediyenin bütçe imkanları doğrultusunda çalışanların lehine kullanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a bu noktada da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Acar: "Ne mutlu ki damarlarımda Türk kanı taşıyorum"

Mağdurun ve mazlumun yanında olan bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz çok zor günlerden geçti. Ülkemizde Milliyetçiliğin, Türkçülüğün suç sayıldığı günler yaşadık. Özellikle 1940'lı yılların ilk çeyreğinde Milliyetçi, Türkçü insanlarımız işkencelere uğradı, tabutluklara konuldu. 3 Mayıs Türkçülük günü o günleri anımsamak, hatırlamak adına ilan edildi. Peki Türk ne demek. Bugüne kadar pek çok tanım yapıldı. Türk, sadece yardım eden değil beklenendir. Ne mutlu ki mağdurun, mazlumun yanında olan bir milletin evladıyım. Ne mutlu ki damarlarımda Türk kanı taşıyorum. Bu duygularla 3 Mayıs Türkçülük Bayramını kutluyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın"

Program Başkan Serkan Acar'a takdim edilen teşekkür çiçeği ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - İZMİR