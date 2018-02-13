Kamu-Sen'den Afrin Operasyonuna Destek

Kamu-Sen Kilis İl Temsilciliği, düzenledikleri basın açıklamasıyla Afrin operasyonuna destek verdi.

Çalık Camii önünde toplanan Kamu-Sen Kilis üyeleri, kuranı kerim tilavetinden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program devam etti. Kamu-Sen Kilis İl Temsilcisi Osman Boybeyi, Afrin'de bölücü örgüt PKK/YPG/PYD ile mücadele eden Mehmetçiğe destek vermek amacıyla toplandıklarını ifade ederek, "Kilis Çalık Camisini mekan olarak seçmemizin sebebi ise bu güzel mekana bilindiği gibi 24 Ocak 2018 günü roket atılması sonucu iki sivil vatandaşımızı Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabak'ı kaybetmiştik. Bu sivil şehitlerimizi bir kere daha anarak ruhları şad mekanları cennet olsun diyoruz. Bilindiği gibi Kilis'e ilk roket 18 Ocak 2016 günü düşmüş ve Haziran ayına kadar devam etmişti. Türk Ordusunun Zeytindalı Harekatına başlamasıyla Kilis'imiz yine roket saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Şu günlerde Allah'a şükür ki roket saldırıları bitmiş durumdadır. İnşallah bundan sonrada olmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Roket saldırıların kesilmesinin sebebi kahraman Türk Ordusunun Afrin'da yeteri kadar ilerleyip Kilis'i roket menzili dışına çıkarmasıdır. Bu sebeple savaşa giderken "Kızıl Elma'ya gidiyorum" ve "Düğüne gidiyorum" kahraman vatan evlatlarına ne kadar dua etsek azdır.

Afrin da devam eden Zeytindalı Harekatında şu ana kadar ne yazık ki 31 şehit ve 143 yaralı asker olduğunu ifade eden Boybeyi, "'Ezan Dinmez, Bayrak inmez' diyerek şehadet şerbetini için vatan evlatlarına minnettarız. Bizlerin huzuru ve güveni için canlarını seve seve feda eden kahramanlara selam olsun. Bilinmelidir ki şehitlerimizi gönlümüzde yaşatacak ve onları ölümsüzleştireceğiz. Türk ordusu Afrin 'da PKK ile değil Haçlının başı ABD ile savaşmaktadır. ABD terör örgütü PKK'yı kullanarak Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istemektedir. Bu terör devleti engellenmezse Kilis'in ve Türkiye'nin güvenliği tehlikededir. İşte bunun için Türk Ordusu Afrin'dedir. Bizlerde tek yürek ve tek bilek olarak, büyük Türk milleti olarak ordumuzun ve Türk devletinin yanındayız. Eminiz ki Haçlının başı ABD hedefine ulaşamayacak ve maşa olarak kullandığı PKK yok olup gidecektir. Yüce Allah Türk ordusunu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun. Yüce Allah Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini yüceltsin ve ilelebet baki kılsın" diye konuştu. - KİLİS