Kamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da Kutladı (2)
1 MAYIS'I ÇALIŞARAK GEÇİRDİLERSamsun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirmek zorunda kalan işçiler, bir yandan da kutlama yapanları izledi.
1 MAYIS'I ÇALIŞARAK GEÇİRDİLER
Samsun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirmek zorunda kalan işçiler, bir yandan da kutlama yapanları izledi. Ramazan Alim ve Davut Sünnetçi adlı inşaat işçileri, "Biz hiç 1 Mayıs kutlamadık. Biz hep çoluk çocuğumuz için çalıştık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA