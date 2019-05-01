Kamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da Kutladı (2)

1 MAYIS'I ÇALIŞARAK GEÇİRDİLER

Samsun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirmek zorunda kalan işçiler, bir yandan da kutlama yapanları izledi. Ramazan Alim ve Davut Sünnetçi adlı inşaat işçileri, "Biz hiç 1 Mayıs kutlamadık. Biz hep çoluk çocuğumuz için çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA