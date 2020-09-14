Kamu, Sanayi Üniversite işbirliği toplantısı yapıldı
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Kamu, Sanayi Üniversite işbirliği toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kamu, Sanayi, Üniversite işbirliği toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında toplandı.

Kamu, Sanayi Üniversite işbirliği toplantısı yapıldı
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:09

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kamu, Sanayi, Üniversite işbirliği toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında toplandı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ile Düzce'de bir çok çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda kamu ve sanayi, üniversite ve sanayi arasında yapılan program ve projeler üzerine Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Atay'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve ilgili yetkililerin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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