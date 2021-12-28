Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'nin Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmek istediği reformlar için model oluşturduğunu bildirdi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Taşkent'te 28 Haziran 2021'de imzalanan Türkiye- Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Altıncı Dönem Toplantısı Protokolü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Özbekistan'da kamu personelinin eğitim ve gelişimine yönelik geliştirilen araçların tanıtımı için faaliyetler gerçekleştirmesine ilişkin eylem maddesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Protokol kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetlerini Geliştirme Ajansı üst düzey yöneticileri, Özbekistan'ın farklı il ve ilçelerinden vali ve kaymakamlar, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı yetkililerinden oluşan 22 kişilik heyetin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ev sahipliğinde 19-24 Aralık arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Özbek heyetin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantıda Özbek heyete, ofisin gençlere yönelik geliştirdiği "Staj Seferberliği, Söz Yetenekte" gibi projeler ile başta kamu personelinin eğitimi ve gelişimi için hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı, Eğitim İhtiyaç Analizi" olmak üzere yürütülen projeler hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, İnsan Kaynakları alanındaki kamu reformundan sorumlu Özbek yetkililerin, "projelerin ülkelerini ileriye taşıyacak nitelikte olduğunu" belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, 24 Aralık Cuma günü sona eren program kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Konya ve İstanbul valilikleri, belediyeler, ilgili kurum ve kuruluşların da ziyaret edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Heyet, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmeyi planladığı reformlara model olabilecek proje ve uygulamalar hakkında bilgi almıştır. Ülkemiz, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmek istediği reformlar için model oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ziyaret programı çerçevesinde, Özbek heyetin kamuda uygulanan insan kaynakları uygulamalarını yakından tanıması, Türkiye'nin idari ve yerel yönetim yapısı hakkında bilgi alması, ülkemizde kamu yönetimi ve belediyecilik alanında yürütülen güncel uygulama ve teknolojileri incelemesi hedeflenmiştir. Ziyaret programında, belediyelerin turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, mesleki eğitim kursları ve tarımsal üretim tesislerindeki güncel teknolojiler de tanıtılmıştır."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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