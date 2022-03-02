Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi - Haberler

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Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kamu kurumlarında görev yapan 89 personel, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık" konularında bilgilendirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kamu kurumlarında görev yapan 89 personel, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık" konularında bilgilendirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kamu kurumlarında görev yapan 89 personele "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık" konularında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede kolluğun suç ile etkin mücadelesi kadar, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, geleceğin teminatı olan gençler ve çocukların uyuşturucudan korunması amacıyla farkındalık oluşturacak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi

Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi

Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Eskişehir, Narkotik, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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