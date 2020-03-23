Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mu¨cadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak s¸ekilde, ihtiyacı kars¸ılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbas¸kanlıgˆı bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici, bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan, tas¸ra tes¸kilatları ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı, digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı kalacak.

I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar c¸agˆrıldıkları anda go¨revine do¨nmek zorunda olacak.

Daha o¨nce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Kaynak: AA