Adıyaman'da kar nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi - Haberler
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Adıyaman'da kar nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi

Adıyaman'da kar nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri yarın tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de yarın idari izinli sayılacak.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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