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Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ertelendi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ertelendi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün saat 11.00'de yapılacağı bildirilen toplantının ertelendiği duyuruldu.

Bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin, "Toplantı beklenenden fazla katılım olmasından dolayı, pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihte çevrim içi olarak yapılmak üzere ertelenmiştir." bilgisini paylaştı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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