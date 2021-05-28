Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı
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Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmesi gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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