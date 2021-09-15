'Kamu özel sektör iş birliği modelini dünyaya ihraç ediyoruz'

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelik Merkezi (PPPCOE) Kırgızistan Yatırım Bakanlığı bünyesindeki KÖİ Birimi ile Kırgızistan bürokratlarına yönelik kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı. Kamu-özel sektör iş birliği modelinin dünyanın pek çok farklı noktasında ilgi gördüğünü ve bu modelin ihraç edildiğini söyleyen İstanbul PPPCOE Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, yapılan iş birliği ile Kırgızsitan'a Türkiye KÖİ deneyimlerinin daha sürdürülebilir bir platformda aktarılacağını belirtti.

Türkiye'de altyapı yatırımlarında son yıllarda tercih edilirken Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) modeli dünyanın pek çok farklı ülkesinden ilgi görmeye devam ediyor. Artan bu ilgi son olarak Kırgızistan'da yapılan bir anlaşma ile sonuçlandı.

Son dönemlerde Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de altyapı yatırımlarına olan ihtiyaç artıyor. Ülkeler bu ihtiyaçları karşılayacak yatırımları hayatı geçirmek adına alternatif finans ve alternatif ihale modelleri geliştiriyor. Bu sebeple, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Sahra Altı bölgelerindeki hemen her ülkenin KÖİ karar alıcıları Türkiye KÖİ modeline ilişkin bilgi almak ve projeleri yerinde görmek için ziyaretler düzenliyor. Özellikle KÖİ projelerinin faaliyete geçmesinin ardından, sadece strateji planı olarak kalmayan, direkt olarak insanların kullandığı altyapı yatırımlarının sayısı arttıkça, Türkiye'deki KÖİ projelerine olan ilgi de her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda hem deneyimlerin paylaşımı hem de KÖİ projesi üstlenen Türk şirketlerinin söz konusu ülkelerde daha fazla altyapı yatırımı üstlenmesi amacıyla İstanbul PPP COE (Mükemmellik Merkezi) Kırgızistan Yatırım Bakanlığı bünyesindeki KÖİ Birimi ile Kırgızistan bürokratlarına yönelik kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı.

'PROJELER BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Konu ilgili bir veren İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "Kamu-özel sektör iş birliği modeli ile yapılan altyapı yatırımları özellikle gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Son 15 yılda Türkiye'de birçok altyapı projesi başarıyla tamamlandı ve işletmeye alındı. Havalimanı, otoyollar, köprüler, tüneller, limanlar ve hastaneler yapıldı. Kompleks ihale süreç ve hazırlık aşamaları içeren KÖİ proje sürecinde Türkiye'de son derece önemli bir bilgi birikimi birikti. Kanunlardan, sözleşmelere, finansal modellerden işletme etkinliğine kadar birçok tecrübe kısa sürede oluştu" dedi. Dr. Eyüp Vural Aydın, yapılan iş birliği anlaşması ile daha önce Bişkek'te gerçekleştirilen eğitimlerin sürekliliğini sağlayacağını ve Kırgızsitan'a Türkiye KÖİ deneyimleri daha sürdürülebilir bir platformda anlatılacağını belirtti.

'SÜRPRİZ DEĞİL'

Özellikle havalimanı ve sağlık alanında önemli yatırım planları bulunan Kırgızistan'ın Türk KÖİ modeli ile ilerlemesinin sürpriz olmadığına vurgu yapan Dr. Aydın, "Daha önce aynı coğrafyada Kazakistan'da sağlık alanında benzer iş birlikleriyle birçok projeye hayat verdi. Şimdi Kırgızistan'da projelerin daha başarılı ve sürdürülebilir olması için Türkiye'nin gerek kamu gerek özel sektör deneyimlerini aktarması son derece önemli. Bu süreç, birkaç yıl içinde Türk şirketlerinin bu bölgedeki varlığını da artıracak ve uzun süreli sözleşmelerle KÖİ tecrübesi ile yeni işler almasını kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri