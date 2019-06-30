"Kamu Özel İşbirliği nedeniyle bütçeden faiz ödemeleri artıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Kriz ortamındaki yüksek faizler kadar bütçe gelirlerinin giderek artan bir kısmını alan Kamu Özel İşbirliği nedeniyle de faiz ödemeleri artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz harcamaları yüzde 46 arttı." değerlendirmesinde bulundu.