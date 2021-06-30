Kamu-özel iş birliği temsilcileri uluslararası forumda bir araya geldi
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Kamu-özel iş birliği temsilcileri uluslararası forumda bir araya geldi

Kamu-özel iş birliği temsilcileri uluslararası forumda bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kamu-özel iş birliği modelinin önem kazanması, MENA bölgesindeki altyapının geleceği gibi başlıklar 800'den fazla bölgesel paydaş ve kamu özel iş birliği (KÖİ) temsilcileriyle 2'nci 'MENA PPP Think Thank' forumunda değerlendirildi.

Kamu-özel iş birliği modelinin önem kazanması, MENA bölgesindeki altyapının geleceği gibi başlıklar 800'den fazla bölgesel paydaş ve kamu özel iş birliği (KÖİ) temsilcileriyle 2'nci 'MENA PPP Think Thank' forumunda değerlendirildi.

MENA PPP Çevrimiçi Think Thank forumunda Türkiye'nin ulaştırma alanındaki KÖİ projelerinin Körfez ülkelerinin karar alıcıları ile paylaşıldığı belirtildi.

Forumun ikinci oturumunda Türkiye'nin otoyol, havalimanı, inşaat sektörü, liman, köprü, tünel gibi farklı PPP deneyimleri hakkında bilgi verildi.

Oman Başbakanlık ofisi KÖİ Danışmanı, Dubai KÖİ Birimi Başkanı, Dünya KÖİ Uzmanları Birliği Başkanı, IFC MENA Bölge Direktörü, Suudi Arabistan KÖİ Birimi Başkanı, Mısır Altyapı Yatırımlar Birimi Başkanı, Kuveyt KÖİ Birimi Direktörü, Bahreyn Altyapı Bakanlığı KÖİ Başkanı gibi bölgedeki tüm ülkelerden birçok ismin katıldığı forumda Türkiye'nin ulaştırma alanındaki KÖİ çalışmalarının ilgiyle karşılandığı kaydedildi. 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul PPPCOE Başkanı Dr. Eyup Vural Aydın, "Ulaştırma alanında Türkiye'de büyük bir tecrübe birikti. Milyar dolarlık altyapı projeleri, onlarca farklı finans kuruluşu, kalkınma bankaları, ticari bankalar, özel yatırımcılar tarafından finanse edildi" dedi.

"BÜYÜK KÖİ PROJELERİ ZAMANINDA TAMAMLANDI"

Aydın açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul- İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-Ankara Bağlantısını sağlayan Kuzey Marmara otoyolu gibi büyük bütçeli KÖİ projelerinin neredeyse tamamı öngörülen bütçelerde ve zamanında tamamlandı. Özel sektörün etkinliği ve finansal esnekliği sayesinde ölçülebilir bir hizmet kalitesine ulaşıldı. Pandemiye rağmen, havalimanları hariç olmak üzere, KÖİ ulaştırma projeleri başarılı şekilde faaliyetlerine devam etti. Sadece KÖİ projesi geliştirme değil, artık operasyonel tecrübeye sahip olan Türk şirketleri dünyanın hemen her yerinde KÖİ projeleri üstleniyorlar. En güzel örneği Kuveyt Havalimanı. Türkiye'deki KÖİ havalimanı deneyiminden böylece başka ülkelerde de yararlanılıyor. Bu deneyimlerimizi, ulaştırma alanında KÖİ projelerine yeni başlayacak bölgedeki tüm ülkelerle paylaşmak için her zaman hazırız."


Kamu-özel iş birliği temsilcileri uluslararası forumda bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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