Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba
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Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) İdlib'teki sivillere bir tır soba gönderdi.

25.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:11
Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba

Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 'teki sivillere bir tır soba gönderdi.


AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda Suriye'de yaşanan olaylar sonrası Türkiye sınırında yaşam savaşı veren insanlara duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Karslıoğlu, "Adana Valimiz Mahmut Demirtaş önderliğinde başlatılan bu insani yardım konvoyuna katkı koyduk. Bu anlamda AKAMDER üyelerimizin hassasiyeti ve duyarlılığıyla bu çetin kış şartlarında daha fazla mağdur olmamaları için soba ve bazı eşya yardımında bulunduk. Üyelerimizin katkısıyla yaptığımız yardımı Kızılay aracılığıyla insanlarımıza ulaştırdık" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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