Kamu mesai saatleri değişti: Yeni kamu mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020
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Kamu mesai saatleri değişti: Yeni kamu mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020

01.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:25
Kamu mesai saatleri değişti: Yeni kamu mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar arasında kamu mesai saatleri değişikliği de yer alıyor. Yeni kamu mesai saatleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhubaşkanı Erdoğan sözlerinde şu cümlelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmelidir. Salgın tedbirlerine harfiyen uygulamasını bekliyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır." konuşmasında değişen mesai saatlerinden de bahsetti.

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Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.

YENİ KAMU MESAİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00-16:00 arası olacak şekilde belirleneceği, personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

  • COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.
  • Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim

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