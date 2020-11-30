Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan yeni kararlar çıktı. AVM'ler, anaokulları, hamam saunalar ve pek çok konuya değinilirken kamu kuruluşlarının mesai saatlerine de değinildi. Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhubaşkanı Erdoğan sözlerinde şu cümlelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmelidir. Salgın tedbirlerine harfiyen uygulamasını bekliyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır." konuşmasında değişen mesai saatlerinden de bahsetti.