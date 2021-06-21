Kamu malına zarar verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamu malına zarar verdiler

Kamu malına zarar verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı merkezde yer alan 'SUMATİK' cihazı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilerek kamu malına zarar verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı merkezde yer alan 'SUMATİK' cihazı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilerek kamu malına zarar verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı merkezde yer alan 'SUMATİK' cihazının ekranı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Cihaza yapılan çirkin saldırı sonrasında kamu malı da zarara uğratıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, il genelinde en çok işlem yapılan SUMATİK cihazlarından biri olan ödeme noktası vatandaşın mağduriyet yaşamaması için kısa bir süre içerisinde çalışır hale getirildi. Yetkililer olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunarak adalete teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığının altını çizdiler. - MANİSA

Kamu malına zarar verdiler
Kamu malına zarar verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamu malına zarar verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:55:55. #1.14#

title