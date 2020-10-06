Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Ekonomi berbat vaziyetteyken, bu kadar işsiz varken bu düzenlemenin gündeme gelmesini çözemiyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Ekonomi berbat vaziyetteyken, bu kadar işsiz varken bu düzenlemenin gündeme gelmesini çözemiyorum." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Kuşoğlu, "Ekonomi berbat vaziyetteyken, bu kadar işsiz varken bu düzenlemenin gündeme gelmesini çözemiyorum." diye konuştu.

Düzenlemenin, bütçede fonksiyonel sınıflandırmayı kaldırdığını söyleyen Kuşoğlu, bunun, özellikle kamu kurumlarındaki yıllara sari harcamaların görünmemesine neden olacağını savundu. Kuşoğlu, bütçe hakkının, mali saydamlığın yerine getirilmesi, daha şeffaf olunması gerekirken geriye gidişin olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ihdas edilmesine ilişkin maddeyi eleştiren Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı devletin başı ve yürütme yetkisi tümüyle Cumhurbaşkanlığına ait. Cumhurbaşkanlığının görev alanına girmeyen bir konu yok ki. Cumhurbaşkanlığı raportörlüğüyle ilgili görev ve yetkileri belirtilmemiş. Bu anayasaya aykırı." ifadelerini kullandı.

"Bütçe görüşmeleri TBMM tören salonunda yapılacak"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, salgın nedeniyle bu şartlarda çalışmanın uygun olmadığına işaret ederek, "Milletvekilinin de bir şekilde korunması gerekiyor. Bu kadar kalabalık bir komisyonun, bu salonda, bu şekilde çalışması mümkün değil. Bu koşullar hayati tehdit oluşturuyor." dedi.

Bekaroğlu, 2021 yılı bütçe görüşmeleri öncesi, bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, bugün, partilerin komisyon üyeleriyle, bütçe görüşmelerine yönelik toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bütçe görüşmelerinin, TBMM Tören Salonu'nda yapılacağını belirten Elvan, "Tören salonunu buna göre düzenliyoruz. Meclis Başkanlığımız bununla ilgili ihaleye çıktı. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. 17 Ekim'e kadar Tören salonu inşallah hazır olacak. Hem geniş bir salon hem de yüksekliği oldukça iyi. Dolayısıyla bütçe görüşmelerini burada yapma imkanımız olacak." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yeteri kadar tartışılmadan, performans esaslı program bütçesi uygulamasına geçilmesinin doğru olmadığını savundu.

"Düzenleme hesap verilebilirliği ve şeffaflığı hedeflemiyor"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin, hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve kaynakların etkin kullanımını hedeflemediğini öne sürdü.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, mali sistemin anayasası olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Son derece önemli bir kanun. Bu kanun, bu ülkeye önemli hizmetler verdi ve biz bunun faydasını gördük. Geldiğimiz noktada maalesef buradan geriye gidiyoruz. 2021 yılı bütçesi, 17 Ekim'e kadar Meclis'e sunulacak. Bu yasa değişikliği olduktan sonra 11 gün içinde ilgili birimler, kurumlar yeniden bir şey mi yapacak veya siz yürütme olarak bunları önceden söylediniz de 'Mayıs, haziran, temmuzda böyle bir şey düşünüyoruz. Bütçenizi, planınızı böyle yapın ve Meclis açıldığında yeni bir kanun getireceğiz mi?' dediniz. Böyleyse, bu nasıl bir mantık? Böyle değilse şu anda bütçe görüşmelerine 11 gün var. Bu kurumlar, bu sürede ne yapacaklar da bu değişikliğe göre hazırlanacaklar? Biz program bütçesine 1970'li yılların başında geçtik. Yeni bir şey değil. Bundan ne amaçlanıyor, nereye gidilmek isteniyor. Hangi kıt kaynağın daha etkin kullanılması hedefleniyor?"

"Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifin, program bütçe uygulamasına geçmeye ilişkin bazı maddeleri düzenlediğini söyledi.

Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas edileceğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığının bu anlamdaki görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında kariyer bir sistem getiriliyor. Geçmişte mevcut kanunda istisnai memur hükmüyle burada çalışanların alınabilme imkanı varken şimdi daha sınava dayalı bir kariyer meslek haline getiriliyor. Bu nedenle de oldukça isabetli olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 2003'te reform olarak kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, 17 yıllık süre içinde bazı değişikliklere uğradığını, bu kapsamda bazı değişikliklerin yapılması gerektiğinin de görüldüğünü söyledi. Öztürk, bu değişikliklerden en önemlisinin, program bütçeyle ilgili olduğunu belirtti.

"Program bütçe" uygulaması

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel, komisyona, teklifle getirilen, "program bütçe uygulamasının yaygınlaştırılması"na ilişkin bilgi verdi.

Şenel, şu an uygulanan fonksiyonel bütçenin içerdiği istatistiklerin, üretilmeye devam edileceğini belirtti.

Mevcut bütçe sistematiği içinde uluslararası standartlara uygun üretilen hiçbir istatistiki verinin kaybının söz konusu olmayacağını söyleyen Şenel, fonksiyonel sınıflandırmayla sağlanan ne kadar bilgi üretimi söz konusuysa bundan sonra da bu bilgilerin üretiminin devam edeceğini anlattı.

Şenel, "Program bütçe bağlamında oluşan faaliyetlere, halihazırda uygulanan fonksiyonel bütçenin üst düzeyindeki bilgilere yine erişmek mümkün olacak. Dolayısıyla bilgi kaybı veya istatistikte bir kayıp söz konusu olmayacak." diye konuştu.

Bu arada İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yerine, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu