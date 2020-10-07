Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili değişiklikleri içiren kanun teklifi kabul edildi
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili değişiklikleri içiren kanun teklifi kabul edildi

07.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:41
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili değişiklikleri içiren kanun teklifi kabul edildi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bütçeler program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslar arası standartlara uygun olarak belirlenen sınıflandırmayla tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak.

Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip, Yükseköğretim Kurulu'nun tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekan ve donanım şartlarını sağlayan Fakülte açabilecekler.

Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kariyer meslek personeli olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas ediliyor.

Belediyelerce kullanılan deprem kredilerinden kalan borçların terkin edilmesine yönelik düzenleme bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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