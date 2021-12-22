Kamu kurumlarından eşya çalan hırsız yakalandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kamu kurum ve kuruluşlarından eşya çaldığı gerekçesiyle 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'kamu kurum veya kuruşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.C.'nin (32) İzmit ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan O.C., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

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