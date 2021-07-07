Kamu kurumlarına 47 ton boya desteği
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Kamu kurumlarına 47 ton boya desteği

Kamu kurumlarına 47 ton boya desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi, ürettiği boyaları kamu kurumlarıyla paylaşıyor.

Seyhan Belediyesi, ürettiği boyaları kamu kurumlarıyla paylaşıyor. Son 3 yılda kamu kurumlarına 47 ton boya desteği sağlandı.

Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü, Kaymakamlığın öncülüğünü yaptığı "Senin Rengin projesi" kapsamında, Seyhan Belediyesi devlet okullarında kullanılmak üzere kendi ürettiği 15 ton ağırlığında 750 kova boyayı yetkililere teslim etti.

Okulların bakım ve onarımının gerçekleştirilip, renklerle farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı proje kapsamında, 2019 ve 2020 yılında toplam 32 ton ağırlığında 1600 kova boyayla projeye destek olan Seyhan Belediyesi'nin üç yılda teslim ettiği boya miktarı 47 tona (2350 kovaya) ulaştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Senin Rengin" projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Akay, "Geride bıraktığımız üç yılda, kendi atölyemizde ürettiğimiz 47 ton iç ve dış cephe boyasını okullarımızın bakım ve onarımında kullanılmak üzere teslim ettik. Geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi fiziki koşullarda eğitim-öğretim almalarına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Üreten ve paylaşan belediyecilik anlayışımızın gereği olarak ürettiğimiz boyaları diğer kamu kurumlarıyla da paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kamu kurumlarına 47 ton boya desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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