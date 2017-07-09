Kamu Kurumları Siber Saldırılara Karşı Nasıl Önlemler Almalı?

IBM Security Veri Güvenliği Danışmanı Tansel Zenginler kamu kurumlarının siber saldırılara karşı ne gibi önlemler alabileceğini Wise TV' ye açıkladı.



Türkiye'de kamu kurumlarının bir saldırı gerçekleşmeden önce gerekli aksiyonları almadığını ve bunun en temel hata olduğunu vurgulayan Zenginler bunun ölen bir insanı hayata döndürmeye çalışmak kadar yanlış bir aksiyon olduğunu belirtti. Kamu kurumlarının olası tüm saldırılara karşı çok daha proaktif hareket etmesinin artık bir zorunluluk olduğunun altını çizen Zenginler gelişen kanunların bu farkındalığı artırdığını ancak kurumların saldırıdan çok önce önlemlerine yönelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



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