Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, PTT Siirt Başmüdürlüğünde müşterilerin yoğun olmadığı saatte giriş katı, gişe bölümü ve birim odalarını, Siirt Ulu Camisi'nde de mihrap ve minber bölümleri ile lavaboları dezenfekte etti.

Ekipler ayrıca bazı okullarda da dezenfekte yaptı.

Kaynak: AA