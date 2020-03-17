Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi
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Siirt Belediyesi, Siirt, PTT, Güncel

Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.

17.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:20
Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, PTT Siirt Başmüdürlüğünde müşterilerin yoğun olmadığı saatte giriş katı, gişe bölümü ve birim odalarını, Siirt Ulu Camisi'nde de mihrap ve minber bölümleri ile lavaboları dezenfekte etti.

Ekipler ayrıca bazı okullarda da dezenfekte yaptı.

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Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

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