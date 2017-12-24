Kamu Kurumları Hassas Verilerin Güvenliğini Sağlamak İçin Neler Yapmalı?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri ve Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel, kamu kurumlarının hassas verilerin güvenliğini sağlamak için neler yapması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Hassas verilerin güvenliğini sağlama konusunda akla ilk gelen finans sektörü olsa da tüm sektörlerin risk altında olduğunu ifade eden Gözel, önümüzdeki dönemlerde özel kurumların yanı sıra kamu kurumlarında da önemli çalışmaların yapılacağını tahmin ettiğini belirtti.