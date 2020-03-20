Kamu kurumları dezenfekte ediliyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kamu kurumlarında da dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor.

Yurt genelinde koronavirüs salgınına karşı önlemler sıkı bir şekilde alınmaya devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullanması nedeniyle toplum sağlığını etkileyebilecek olan alanlarda dezenfeksiyon uygulamaları yapılıyor. Bu doğrultuda Manisa il genelindeki kamu kurumlarında da dezenfeksiyon uygulaması yapılıyor. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü dezenfeksiyon uygulamalarının il genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler