Kamu Kurumları Bilgi Güvenliğine Gereken Önemi Veriyor Mu?

IBM Security Veri Güvenliği Danışmanı Tansel Zenginler kamu kurumlarının bilgi güvenliği farkındalık seviyelerini Wise TV' ye değerlendirdi.



Kamu kurumlarında farkındalığın BDDK ve BTK düzenlemeleri nedeniyle en başta finans sektöründe geliştiğine dikkat çeken Tansel Zenginler, kişisel verilerin korunması gerekliliğinin kamu kurumlarında artan farkındalığı beraberinde getirerek, inceleme, analiz, gerekli çözümlerin uygulanması gibi adımların öne çıkmasına neden olduğunu sözlerine ekledi. Zenginler ayrıca dünyada yaşanan siber saldırıları ve atakları hatırlatarak kurumların bu süreçleri ve tehlikelerini görüp aksiyon almak istediklerini de belirtti.