Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Amirleri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı, Organize Sanayi Bölge Müdürü Mete Emir, SODES Birim Sorumlusu Arif Erkul ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Şahin Polat, Bayburt Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan'ı yeni görevi dolayısıyla ziyaret ettiler.



Çalışmaları hakkında Vali Ali Hamza Pehlivan'a bilgi veren kurum amirleri yeni görevinin de hayırlı olması temennilerini bildirdiler.



Vali Ali Hamza Pehlivan ise ziyaretler dolayısıyla teşekkür ederek, Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı, Organize Sanayi Bölge Müdürü Mete Emir, SODES Birim Sorumlusu Arif Erkul ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Şahin Polat'a çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT