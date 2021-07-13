Kamu kurum ve kuruluşlarına şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
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Kamu kurum ve kuruluşlarına şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması için Bakanlıkta tören düzenlenecek.

Atama teklifinde toplam 97 hak sahibinin ataması arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca 111 memur, 133 hizmetli unvanlı kadro ile 24 işçi kadrosuna atama gerçekleştirilecek.

Bu atamalarla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 45 bin 849'a ulaşacak.

Atama sonuçları 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 17.30'dan itibaren sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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