Kamu kurum ve kuruluşları 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mesai yapacak

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Atik, kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin 10.00 ile 16.00 arası olarak belirlendiğini açıkladı.

Denizli Vali Ali Fuat Atik yeni korona virüs tedbirleri kapsamından kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Mesai saatlerinin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Vali Atik, "Korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla 02 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının valiler tarafından 10.00 ile 16.00 olarak belirlenmesi Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı