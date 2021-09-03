Kamu kurum müdürleriyle yatırım ve projeler değerlendirildi
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Kamu kurum müdürleriyle yatırım ve projeler değerlendirildi

Kamu kurum müdürleriyle yatırım ve projeler değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da genel idare kurumları ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla kentteki yatırım ve projeler değerlendirildi.

Erzincan'da genel idare kurumları ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla kentteki yatırım ve projeler değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas, genel idare kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelerek, Erzincan'daki yatırım, projeler ve vatandaş memnuniyeti ile ilgili bilgiler aldı.

AFAD Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Vali Yardımcıları Yunus Emre Temel, Hüseyin Remzi Konak, genel idare kurumları ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Erzincan'daki genel idare kurumlarının çalışmaları, projeler ve yatırımların yanı sıra vatandaş memnuniyeti ile ilgili konular görüşüldü. - ERZİNCAN

Kamu kurum müdürleriyle yatırım ve projeler değerlendirildi
Kamu kurum müdürleriyle yatırım ve projeler değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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