Kamu kuruluşundan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kamu kuruluşundan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamu kurum ve kurulu ile evden hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:46
Kamu kuruluşundan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

'ın Gölbaşı ilçesinde kamu kurum ve kurulu ile evden hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde 1 evden, 1 kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık olmak üzere 2 adet faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli M.O. isimli şahıs, yapılan takip sonucu yakalandı.


Jandarma ekipleri tarafından sorgulanan şahıs Gölbaşı'nda çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Gölbaşı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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