Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri Resmi Gazete'de
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Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri Resmi Gazete'de

Korona virüse yönelik tedbirler kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarında uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri Resmi Gazete'de
26.08.2020 08:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:11

Korona virüse yönelik tedbirler kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarında uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Resmi Gazetede, korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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