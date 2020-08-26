Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
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Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

Kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri konu alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
26.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:21

Kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri konu alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelge ile Covid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanları sağlanacak. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Genelge ile dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler ise, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

(İHA)

Kaynak: İHA

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