Kamu kuruluşlarında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek
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Kamu kuruluşlarında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Kamu kuruluşlarında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek
26.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:43

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu C¸alıs¸anlarına Yo¨nelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mu¨cadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbas¸kanlıgˆı, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici; bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan; tas¸ra tes¸kilatları, (bakanlıklarca belirlenmemis¸ ise) ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı; digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı olacak.

I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar çağrıldıkları anda go¨revlerine do¨nmek zorunda olacaklar.

Kaynak: AA

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