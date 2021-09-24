Kamu kuruluşlarına yönelik yangın güvenlik eğitim ve tatbikatları devam ediyor - Haberler
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Kamu kuruluşlarına yönelik yangın güvenlik eğitim ve tatbikatları devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Kamu kuruluşlarına yönelik yangın güvenlik eğitim ve tatbikatları devam ediyor

İstanbul İtfaiyesi olarak Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan 32 personele ; yangının tanımı, yangın söndürme cihazı kullanım teknikleri ve yangına müdahale teknikleri eğitimi verilerek, yangın anında doğru davranış ve müdahale yöntemleri kazandırılması hedeflendi.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul İtfaiyesi olarak Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan 32 personele ; yangının tanımı, yangın söndürme cihazı kullanım teknikleri ve yangına müdahale teknikleri eğitimi verilerek, yangın anında doğru davranış ve müdahale yöntemleri kazandırılması hedeflendi. Tatbikatta sıvı ve katı yakıt kullanılarak yangınlara karşı en etkili söndürme yöntemleri uygulanarak eğitim başarılı şekilde tamamlandı.

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