Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020! Kamu mesai saatleri değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan yeni kararlar çıktı. AVM'ler, anaokulları, hamam saunalar ve pek çok konuya değinilirken kamu kuruluşlarının mesai saatlerine de değinildi. Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020...

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."