Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020! Kamu mesai saatleri değişti mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020! Kamu mesai saatleri değişti mi?

01.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:19
Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020! Kamu mesai saatleri değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan yeni kararlar çıktı. AVM'ler, anaokulları, hamam saunalar ve pek çok konuya değinilirken kamu kuruluşlarının mesai saatlerine de değinildi. Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020...

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

İlgili Haberler

Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020
Kamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020
Jüpiter Satürn kavuşumu ne anlama gelmektedir? 2020 Jüpiter ile Satürn'ün birleşmesi Türkiye'de görülecek mi, nerelerde görülür, saat kaçta?
Jüpiter Satürn kavuşumu ne anlama gelmektedir? 2020 Jüpiter ile Satürn'ün birleşmesi Türkiye'de görülecek mi, nerelerde görülür, saat kaçta?
2020 Noter çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) nedir? 2020'de Noterler kaça kadar açık?
2020 Noter çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) nedir? 2020'de Noterler kaça kadar açık?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Demet Akalın Ariana Grande
Spor Falcao Fuat Çapa Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Cuma Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020! Kamu mesai saatleri değişti mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:19:21. #1.15#
title