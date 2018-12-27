Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri yurt içindeki kalorifersiz konutlarda metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ

Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği,Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Buna göre, yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekareiçin kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2 lira 36 kuruş, kalorifersizkonutlarda 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda 4 lira 85 kuruş kira bedelialınacak.

57 KURUŞ İLAVE KİRA BEDELİ UYGULANACAK

Kira bedeline yapılacak ilavelere de yer verilen tebliğde, her birmetrekare için aylık kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum vekuruluşlarca karşılandığı konutlara 57 kuruş ilave kira bedeli uygulanacak. Ayrıca elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarcayapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esasolacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyleelektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerindenkarşılandığı konutlardan ise kira bedeline ek olarak, aylık her bir metrekareiçin; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1 lira 8 kuruş, susayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 93 kuruş, her ikisinin deayrılamaması durumunda ise 2 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

ARTIŞ MİKTARI, KONUTTA KULLANILAN SUYA GÖRE BELİRLENECEK

Öte yandan konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu,artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması durumundaise kira bedeline 50 kuruş ilave edilecek. Tebliğle, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilenkonutlarda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu KonutlarıYönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferlikonutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardanısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her birmetrekare için 1 lira 94 kuruş yakıt bedeli tahsil edilecek.

15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda ise1 lira 94 kuruş yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümüntüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan alınacak. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekligördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli de tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda da ortakkullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzerigiderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde,bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekarebaşına 22 kuruş tahsil edilecek.Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.